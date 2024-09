Primarul Clujului cel mai plimbaret din Romania si motivul pentru care Primaria clujeana n-are capacitatea de a gestiona proiecte europene de anvergura

Din 248 de zile lucratoare in 2023, cat a avut in calitate de primar, Emil Boc a fost plecat in delegatii in strainatate, in special la Bruxelles, 64 de zile, arata pressone.ro. Adica, mai bine de doua luni, n-a fost, efectiv deloc in Primarie. In 2024, pana la campania electorala pentru alegerile locale lipsise deja 20 de zile. Mai mult, nici consilierii locali, nici clujenii nu stiu exact de ce calatoreste primarul in strainatate deoarece nicio clipa el nu a respectat rigorile legale si nu a ... citește toată știrea