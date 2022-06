Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, anunta primele masuri ce vor fi luate dupa numeroasele incendii din comuna

Edilul comunei Floresti face un apel catre cetateni sa fie mai responsabili cu privire la modul de exploatare a spatiilor din blocurile de locuinte.Dupa numeroasele incendii din Floresti, izbucnite in ultima perioada in localitatea clujeana, primarul Bogdan Pivariu a tras un semnal de alarma si spune ca va lua masuri pentru a preveni astfel de incidente negative."STOP INCENDIILOR!!!!Lansam un apel la responsabilitate si responsabilizare a cetatenilor in modul de exploatare a spatiilor din ... citeste toata stirea