Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a recunoscut ca localitatea a ramas in urma cu numarul de locuri in crese, gradinite si scoli, pe fondul exploziei demografice din comuna.Edilul a explicat ce pasi sunt acum urmati pentru a fi remediate problemele."Avem pregatit proiectul pentru o noua scoala in Floresti. Asteptam sa se deschida liniile de finantare pentru a putea construi o noua scoala.Avem planuri pentru a extinde Liceul Dumitru Tautan, cu inca 14 - 15 noi sali de clasa, ceea ce