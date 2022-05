Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu: Pe strada Tautiului s-a largit drumul - FOTO

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, sustine ca se lucreaza in mai multe zone si ca acest proces va fi unul permanent."In ultimele saptamani au fost inlocuite rigolele de pe strada Cetatii, au fost efectuate lucrari de asfaltare si ridicare la cote a caminelor de pe strazile Muncitorilor si Poligonului, s-au curatat rigolele spre satul Tauti, zona biserica sat Tauti.Tot in zona strazii Tautiului, inspre Manastire, am gasit cea mai potrivita solutie pentru a largi ... citeste toata stirea