Primarul din Apahida, Grigore Fati: Gazduim ucraineni, dar parca am uitat de saracii nostri

Primarul din Apahida, Grigore Fati, a gazduit 30 de refugiati din Ucraina, dar spune ca nu trebuie sa uitam de romanii nostri care se descurca greu."In comuna la noi, avem in jur de 30 de refugiati in acest moment. Din acestia, 7 sunt cazati in spatiile oferite de primarie. Acestea sunt la Campenesti, unde avem 3 garsoniere cu baie si bucatarie plus doua camere la parter. Am mai pregatit si un spatiu comun de vreo 10 persoane. Avem capacitate de cazare si mai mare. Ceilalti sunt cazati la ... citeste toata stirea