Primarul din Apahida ii ameninta cu amenzi pe cei care parcheaza pe strada: Cumparati-va atatea masini, cate locuri aveti in curte!

Satul Sannicoara din comuna Apahida a devenit o mare parcare, toate strazile fiind intesate cu autoturismele localnicilor, care nu sunt puse in curti, ci pe strazi.Primaria Apahida a inceput sa puna somatii in parbrize, iar localnicii s-au revoltat."Stie cineva ce-i cu somatiile de parcare in strada, in Sannicoara? Nu mai poti parca in fata casei tale, unde nu incurci, nu e curba, nu e linie continua, nu e semn de oprirea interzisa? Si amenintari cu amenda de la 700 RON in sus? Mai mult ca la ... citeste toata stirea