Primarul din Baia Mare Catalin Chereches, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru coruptie, a fost prins de politie in Augsburg, Germania.Primarul municipiului Baia Mare era dat in urmarire internationala. El a fost depistat de politisti in Augsburg, Germania.Catalin Chereches ar fi incercat sa fuga si din Germania. Acesta a fost depistat, alaturi de matusa sa, in timp ce gonea cu masina cu viteza de 200 de kilometri pe ora. Cei doi au ajuns la o gara si au incercat sa scape