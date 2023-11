Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat azi definitiv la Cluj pentru luare de mita, a fost dat in urmarire generala.Astfel, Chereches a fost dat in urmarire generala de catre Politia Romana care arata ca primarul a fost condamant la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de luare de mita in forma continuata.Chereches a fost condamnat definitiv azi la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, de catre Curtea de Apel Cluj. Totodata, ... citeste toata stirea