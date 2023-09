Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a reactionat dur dupa aparitia in spatiul public a unor informatii denigratoare la adresa lui, a sotiei, fetitei, inclusiv a unui apropiat, decedat recent intr-un grav accident de motocicleta.Bogdan Pivariu a anuntat online ca va merge pe calea instantei, pentru a-i trage la raspundere pe cei responsabili."In ultima perioada au aparut in spatiul public o serie de informatii complet mincinoase, avandu-ma ca subiect pe mine si pe familia mea. In ... citeste toata stirea