Primarul din Floresti e dezamagit de unele asociatii de proprietari din comuna: Prima data dam avertismente - FOTO

Bogdan Pivariu, primarul din Floresti, a spus ca este dezamagit de unele asociatii de proprietari din comuna, pentru ca nu fac deloc curatenie in jurul blocurilor."Am continuat verificarea in teren a modului in care se respecta prevederile legale in domeniul disciplinei in constructii, starea terenurilor neingrijite, depozitarile de deseuri.Dupa actiunea de la jumatatea lunii februarie, cand au fost aplicate sanctiuni reprezentantilor unor santiere de constructii care nu respectau conditii ... citeste toata stirea