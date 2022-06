Primarul din Floresti e in acelasi ton cu Alin Tise, dar spune ca nu mai are rabdare la diletantismul USR PLUS: Faceti gargara ieftina!

Un nou scandal fara miza pentru locuitorii din comuna a avut loc, miercuri, 15 iunie, in sedinta Consiliului Local Floresti. Primarul Bogdan Pivariu i-a acuzat pe consilierii locali USR PLUS, Dan Dehenes si Sergiu Leuce, ca sunt scandalagii, in ton cu ceilalti lideri ai PNL Cluj, Emil Boc si Alin Tise.La punctul sedintei in care s-a discutat de finantarile nerambursabile pe cultura si sport a atacat Dan Dehenes, care a a spus ca directorul economic, Daluca Doja, a lipsit nejustificat de la ... citeste toata stirea