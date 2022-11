Primarul din Floresti indeamna la folosirea mijloacelor de transport in comun

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, indeamna la folosirea transportului in comun pe drumul Floresti - Cluj-Napoca, cel mai aglomerat drum din Romania.Pe acest drum circula zilnic 64.000 de masini."Eu chiar fac un apel catre oameni sa circule cu transportul in comun. Aici discutam de mai multe aspecte. Asa cum stim, tronsonul Floresti - Cluj-Napoca este cel mai aglomerat drum din Romania. Aproximativ 30% este circulatie de tranzit. Avem camere si monitorizam in permanenta aceste miscari ... citeste toata stirea