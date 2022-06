Primarul din Floresti spune ca incendiile din cea mai mare din comunna au evidentiat "situatii de comportamente vecine cu inconstienta", monteaza hidranti in zonele cu blocuri "vulnerabile la capacitatea de reactie si interventie a autoritatilor"

Dupa incendiul de proportii din urma cu cateva zile din cea mai mare comuna din tara, Floresti, primarul spune ca va monta 25 de hidranti supraterani care sa usureze munca pompierilor la viitoarele interventii.Primarul Bogdan Pivariu spune ca e nevoie de responsabilitate in modul de exploatare a spatiilor din blocurile de locuinte. "Prevenirea incidentelor nefericite tine in principal de seriozitatea noastra a tuturor. Presupuse "gratare in balcon", instalatii ambientale si electrice ... citeste toata stirea