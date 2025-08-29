Editeaza

Primarul din Huedin acuzat ca s-a distrat la mare, alaturi de sotie, la un hotel de 5 stele, pe banii cetatenilor! Pretextul: Un "curs de perfectionare"

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 29 August 2025, ora 13:49
24 citiri
Potrivit jurnalistilor de la De Veghe, primarul ar fi participat in perioada 3-9 august in statiunea Eforie Nord, la un hotel de 5 stele, sub pretextul unui curs de perfectionare intitulat "Etica profesionala, transparenta decizionala, comunicare, relatii publice si protocol". Costurile cursului ar fi fost de 890 de lei, in timp ce cazarea si masa s-ar fi ridicat la 8.790 de lei. Primarul nu ar fi mers singur, ci insotit de o persoana, despre care jurnalistii presupun ca ar fi sotia sa. ...citește toată știrea

