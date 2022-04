Primarul din Turda, despre incendiul soldat cu 6 morti (4 copii): Rusine politicienilor care exploateaza aceasta drama in scop electoral

Primarul din Turda, Cristian Matei, a explicat ca familia care a murit in incendiul de duminica dimineata a primit o locuinta sociala, dar a renuntat la ea si s-a intors in comunitatea e romi de pe strada Nicolae Teclu."Incidentul petrecut in cursul acestei dimineti pe strada Nicolae Teclu este o drama fara margini, o tragedie cumplita. In aceste momente de grea incercare gandurile mele se indreapta catre familiile indoliate carora le transmit un mesaj de solidaritate si sincere condoleante. ... citeste toata stirea