Primarul Emil Boc anunta ca au inceput lucrarile pentru parcul Observator, de 1,2 hectare, pentru care Primaria l-a expropriat pe omul de afaceri "Sile" Puscas, in aceeasi zi in care instantele din Bistrita au stabilit ca municipalitatea trebuie sa achite

Azi (3 noiembrie) au inceput lucrarile la Parcul Observator din cartierul Zorilor, investitie de peste 1,5 mil. euro cu termen de finalizare 9 luni (+ lunile de iarna in care nu se poate lucra, conform legii). Parcul urmeaza sa fie amenajat pe un teren de circa 1,2 hectare pentru care Primaria l-a expropriat pe omul de afaceri Vasile ("Sile") Puscas, cel care controleaza compania Florisal, la valoarea de 10 milioane lei. Anuntul primarului vine in aceeasi zi in care media locala a anuntat ca ... citeste toata stirea