Primarul Emil Boc avertizeaza clujenii sa incheie contracte pentru colectarea gunoiului cu noul operator

Cluj-Napoca are o noua firma care se va ocupa de ridicarea deseurilor menajere, de la finalul lunii. Este vorba despre firma Supercom, care a castigat anul trecut licitatia organizata de Asociatia Eco Metropolitan. Supercom este operator unic in judetul Cluj, castigand toate licitatiile organizate pe sectoare in Dej, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin, Cluj-Napoca, plus comunele arondate. Primarul Emil Boc a facut un apel la clujeni sa incheie contractele cu noul operator, directie in care ... citeste toata stirea