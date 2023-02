Primarul Emil Boc, despre cutremurele din Romania: "Daca am ajuns sa-l simtim la Cluj, problema trebuie sa fie si pe agenda noastra"

Emil Boc considera faptul ca s-au simtit cutremurele din Gorj de zilele trecute si in Cluj-Napoca, constituie un semnal de alarma foarte important si vrea sa constituie un grup de lucru la nivel local pentru "anticipare si pregatire" in caz de urgenta.Primarul Emil Boc transmite un mesaj de "calm si echilibru" clujenilor privind cutremurele care au avut loc in Romania in aceasta saptamana. Edilul considera ca nu trebuie sa se creeze panica, insa faptul ca aceste cutremure s-au simtit chiar si ... citeste toata stirea