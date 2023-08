Primarul Emil Boc a spus public ca festivalul Untold este un eveniment care a pus Clujului pe harta lumii dar si unul in cazul caruia s-au invatat foate multe de la an la an. Potrivit edilul, editia din 2023 care tocmai s-a incheiat, a fost cea la care s-au primit cele mai putine plangeri cu privire la zgomot. Primarul a comentat si cazul trupei Gheboasa care a creat controverse in spatiul public dupa prestatia de pe scena Untold."Una peste alta eu m-a bucurat de faptul ca atat de multi ... citeste toata stirea