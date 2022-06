Primarul Florestiului, Bogdan Pivariu, vrea sa ii invete pe floresteni sa recicleze. Recompensa? O tombola de electrocasnice

Sambata, 4 iunie, in comuna Floresti va avea loc o campanie de strangere a deseurilor electronice si electrice pentru a promova reciclarea in randul florestenilor. Persoanele care participa la campania de colectare a deseurilor sustinuta cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, intra automat in tragerea la sorti pentru aparate electronice noi, a anuntat primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu."Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, dam startul unei noi campanii de colectare a deseurilor din ... citeste toata stirea