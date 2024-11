Primarul Pivariu decreteaza toleranta zero in Floresti pentru santierele care murdaresc carosabilul

Mai multi constructori cu santiere in comuna Floresti au fost sanctionati pentru ca nu au si nu folosesc rampele de spalate si au murdarit carosabilul. Potrivit primarului Bogdan Pivariu, deja s-au aplicat 9 sanctiuni si alte 10 santiere sunt in faza de identificare a constructorilor spre a fi sanctionati."Avem toleranta zero pentru cei care nu respecta comunitatea din Floresti. Toate santierele din comuna trebuie sa aiba rampa de spalare", a spus primarul Bogdan Pivariu intr-un video postat ... citește toată știrea