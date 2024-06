Primarul Pivariu, dupa alegerile de duminica: "Sper ca cei care vor primi mandate de consilieri locali sa inteleaga ca trebuie sa muncim pentru Floresti"

Primarul Bogdan Pivariu a castigat alegerile locale din comuna Floresti cu o majoritate covarsitoare. Edilul a obtinut peste 50% din voturile florestenilor.Edilul celei mai mari comune din Romania spune ca spera ca in viitorul mandat si consilierii locali sa inteleaga ca trebuie sa munceasca pentru Floresti."Campania electorala s-a incheiat!Pe toata perioada campaniei electorale nu am pronuntat numele niciunui contracandidat si niciunui alt partid advers.In aceasta campanie am decis, ca si ... citește toată știrea