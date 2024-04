Primarul roman din Feleacu, acuzat ca schimba numele strazilor in maghiara: "Ce fac cei care nu stiu maghiara?"

Numele strazilor din comuna Feleacu vor fi schimbate, multe din ele urmand sa fie in limba maghiara. Conducerea Primariei spune ca schimbarea nu are nicio legatura cu campania electorala si ca se "lucreaza" de ani de zile pentru a stabili numele.Mariana Mascas, viceprimarul comunei Feleacu, a explicat ca se pun nume strazilor care pana acum nu nicio denumire. "Vor fi nume in romana si in maghiara, acolo unde asa sunt cunoscute zonele. Se pun nume in Gheorghieni, Valcele, Casele Miesti, acolo ... citește toată știrea