Primarul tacut al Clujului a reusit o performanta! Se extinde programul "Vinerea verde" - FOTO

Unul dintre cei mai tacuti si retrasi primari ai Clujului a anuntat ca programul "Vinerea Verde" se extinde pana la 20 de km de Cluj-Napoca."VINEREA VERDE. Dragii mei, comuna Gilau intra in programul "Vinerea verde". Am propus ca locuitorii din toate localitatile comunei sa poata circula gratuit pe mijloacele de transport in comun in fiecare zi de vineri, iar Consiliul Local a aprobat astazi acest lucru. Ne-am aliniat astfel masurilor luate la Cluj-Napoca, Floresti, Baciu si Apahida. Practic, ... citește toată știrea