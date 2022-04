Primavara isi intra in drepturi. Urca temperaturile in intreg judetul Cluj in urmatoarele doua saptamani

Administratia Nationala de Meteorologie a facut o estimare a evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 4-17 aprilie. Temperaturile vor creste in judetul Cluj in unele zile peste valorile acestei perioade, arata meteorologii, si vom trece de la geci groase la tricou de la o zi la alta.In perioada 4-9 aprilie temperaturile maxime vor fi in crestere de la 5 grade in prima zi spre medii in jurul a 19 grade in ultima, arata ANM. Ulterior vremea se va raci, astfel incat media ... citeste toata stirea