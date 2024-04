Prime Kapital anunta vanzari record pentru Faza 3 Silk District Iasi, recent lansata, si livreaza Faza 1 Pleiades Residence Ploiesti

Prime Kapital, investitor, dezvoltator si operator activ pe piata de real estate, a inceput vanzarile pentru Faza 3 Rezidential din Silk District, si a vandut peste 80% din stocul disponibil in prima etapa de vanzari, in mai putin de o luna. In paralel, dezvoltatorul anunta receptia primelor doua cladiri din Pleiades Residence, proiect de regenerare urbana din Ploiesti.Silk District, un ansamblu impresionant dezvoltat pe un fost teren industrial cu o suprafata de 10 hectare din Iasi, se afla ... citește toată știrea