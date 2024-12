Primele componente ale ,,cartitelor" care vor sapa metroul au ajuns la Cluj! Asamblarea utilajelor poate sa dureze pana la trei luni - VIDEO

In urma cu cateva zile, ,,cartitele" care vor sapa gaurile pentru metroul din Cluj-Napoca au ajuns in Romania, prin portul Constanta.Utilajele au venit pe bucati, fiind transportate la Cluj cu transporturi agabaritice. In total, acestea sunt formate din 38 de piese, primele ajungand vineri in Cluj.Ce sunt TBM-urile?TBM-urile (Tunnel Boardin Machine), cum se numesc, de fapt cartitele, sunt utilaje de mare putere, special concepute pentru saparea tunelurilor subterane. Aceste echipamente sunt ... citește toată știrea