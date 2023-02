Primele containere inteligente de selectare a gunoaielor, date in folosinta in Cluj si alte doua judete. Costul total al proiectului: 1 miliard de lei

Peste 8.000 de insule ecologice digitalizate vor fi date in folosinta, in Romania. In curand vom avea pe strazi containere inteligente cu ajutorul carora vom putea colecta selectiva deseurile.Primele insule ecologice sau mai bine zis containere inteligente trebuie montate pana anul viitor, iar valoarea totala a proiectului este de un miliard de lei. Primarii au reusit insa sa acceseze doar jumatate din aceasta suma.Ministerul Mediului spune ca va exista in curand o noua sesiune de finantare, ... citeste toata stirea