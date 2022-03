Primele doua decese cauzate de Covid-19 raportate in China continentala

China continentala a inregistrat primele doua decese din cauza COVID-19 de mai mult de un an, a anuntat sambata Comisia nationala pentru sanatate, intr-un moment in care aceasta tara se confrunta cu cea mai mare recrudescenta de coronavirus de la inceputul pandemiei, informeaza AFP, citata de agerpres.ro.Aceste decese, ce intervin in provincia Jilin din nord-estul tarii, sunt primele de la 26 ianuarie 2021 in China continentala - cu exceptia Hong Kong si Macao - ridica bilantul victimelor ... citeste toata stirea