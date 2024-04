Primele operatii de transplant de ficat in Cluj//Trei pacienti urmeaza sa fie supusi procedurii

Clujul a intrat in Programul National de Transplant Hepatic, iar primele operatii ar putea avea loc in luna mai a acestui an.Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie (IRGH) "Prof. Dr. Octavian Fodor" din Cluj-Napoca a primit recent acreditarea pentru a efectua acest tip de transplant si este asteptat in aceste zile si Ordinul Ministerului Sanatatii."Este un vis devenit realitate pentru noi.Este un pas important pentru pacienti, pentru comunitatea locala si regionala, dar ... citește toată știrea