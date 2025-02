Primele sapaturi pe santierul cresei din Borhanci/La obiectiv lucreaza tot Axial Construct, firma careia Primaria i-a dat contractele pentru celelalte obiective care se ridica in zona - liceu, scoala generala si gradinita

Ordinul de incepere a lucrarilor pentru cea mai mare gradinita din Cluj a fost dat de primarul Emil Boc in luna ianuarie 2025. Proiectul cresei este gestional de Compania Nationala de Investitii care a atribuit contractul pentru construirea cresei din Borhanci catre Axial Construct - Dor Invest si Skyline Engineering pentru peste 17,7 milioane de lei. Acelasi constructor lucreaza in Borhanci si la liceul si scoala generala, in baza unor contracte cu Primaria.In perioada urmatoare ar urma sa ... citește toată știrea