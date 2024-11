Primele spitale construite cu fonduri din PNRR se deschide la CLuj-Napoca si Bistrita, estimeaza Ministrul SAnatatii

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat la Cluj ca estimeaza ca Spitalul de neurochirurgie si neurologie care se construieste in prezent in Cluj va fi gata la incepul anului viitor."Ma bucur ca in Romania se construiesc spitale dupa 30 de ani. La Cluj avem Spitalul de neurologie si neurochirurgie care este aproape finalizat se lucreaza la partea de instalatii interioare si dotari. Este un spital de 200 de milioane lei. Cred ca e primul spital mare care se construieste in Cluj. Este ... citește toată știrea