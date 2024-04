Primele trei aeronave F-16 achizitionate din Norvegia au fost receptionate azi la Campia Turzii.E vorba de trei aeronave F-16 Fighting Falcon, care au aterizat azi in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu", de la Campia Turzii, in vederea dotarii Escadrilei 48 Vanatoare. "Achizitia noului lot de avioane F-16 Fighting Falcon si a pachetului de bunuri si servicii aferent va asigura cresterea securitatii Romaniei prin executarea apararii spatiului aerian national/NATO, pe timp de pace si in ... citește toată știrea