Primii artisti anuntati la festivalul Jazz in the Park, anul acesta, printre care Avishai Cohen Trio, Cymande, Manu Katche sau Amphitrio

Alesii publicului: Avishai Cohen Trio, Tigran Hamasyan Trio si JazzanovaIn urma chestionarelor de feedback aplicate in 2023, de catre echipa Jazz in the Park, in randul publicului participant la festival a reiesit ca cele trei nume mentionate au multi fani in Romania. De asemenea, niciuna din cele trei formatii nu a mai concertat vreodata in Cluj."Ne sunt foarte dragi oamenii din comunitatea Jazz in the Park si le suntem recunoscatori pentru ca-i simtim alaturi de noi si implicati in toate ... citește toată știrea