Primii artisti anuntati la festivalul Neversea/ Organizatorii promit cea mai de calitate editie de pana acum

Neversea, the Queen of Festivals, promite cea mai caliente editie de pana acum datorita celor peste 150 de artisti, experientelor pregatite in festival si momentelor unice create de organizatori. Maluma, superstarul global al muzicii reaggeaton vine pentru prima data la un festival din Romania. Pe scena principala a festivalului va ajunge si Nick Carter, un icon al muzicii pop, membru al celebrei trupe Backstreet Boys, care vine in premiera in Romania la Neversea. La editia 2024 a celui mai ... citește toată știrea