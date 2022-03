Primii elevi din Ucraina au fost inregistrati la mai multe scoli din Cluj

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj vine in sprijinul elevilor ucraineni care solicita continuarea cursurilor in scolile din judet, in contextul fenomenului de migratie a cetatenilor Ucrainei, mai ales pentru cei care au decis sa ramana o perioada pe teritoriul judetului Cluj.Potrivit precizarilor Ministerului Educatiei, pentru a respecta dreptul la educatie si a asigura egalitatea de sanse, elevii ucrainieni sositi pe teritoriul Romaniei pot fi cuprinsi in grupe/clase/formatiuni de studiu, in ... citeste toata stirea