Primul centru de tratare a dependentelor din Romania, de la Cluj, ajunge in etapa de elaborare a PUZ-ului, la un an dupa trecerea in CF

Se face, in Cluj-Napoca, primul centru de tratare a dependentelor din Romania, proiectul a ajuns in etapa de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.Viceprimarul Dan Tarcea spune azi ca acest prim centru de tratare a adictiilor din Romania pe Valea Garboului, ajuns in etapa de elaborare a PUZ-ului, urmeaza sa aiba o suprafata de 10.000 de metri patrati plus o rezerva de 4.000 mp in cazul in care va fi nevoie de extindere si va oferi "ingrijire si sprijin" pentru dependentii de droguri, alcool, ... citește toată știrea