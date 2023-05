Primul centru de cazare de tip Respiro pentru persoanele adulte cu dizabilitati, din Cluj, este functional incepand de luni, 15 mai. Prin intermediul acestui centru, cei care au in ingrijire persoane cu handicap grav si care sunt zi de zi, ceas de ceas, alaturi de acestea, vor avea posibilitatea de a se odihni cateva zile sau de a isi rezolva propriile probleme, stiind ca cei dragi sunt foarte bine ingrijiti in aceasta perioada.Situat in comuna Floresti, pe strada Porii, nr. 131B, centrul are ... citeste toata stirea