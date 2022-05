Primul certificat de urbanism "smart" emis in judetul Cluj. Urmeaza autorizatiile de construire digitale

Consiliul Judetean Cluj a emis primul certificat de urbanism in format digital, smart. Acesta a fost emis in integralitate in sistem online si e valid din punct de vedere juridic, transmite CJ.Urmatoarea etapa este eliberarea, de asemenea in formula de pionierat, a autorizatiei de construire, prima din Romania in acest format, transmit reprezentantii CJ.Consiliul Judetean Cluj a lansat la jumatatea lunii mai o platforma web dedicata emiterii, in format digital, a certificatelor de urbanism ... citeste toata stirea