Primul concert al Filarmonicii Transilvania din Cluj e vineri la Colegiul Academic.Dirijor e Tiberiu Soare, cu Isabella Voropciuc la pian si Mate Feher la violoncel. Din program - Frederic Chopin - Concertul pentru pian nr. 1, in mi minor, op. 11 sau Antonin DvoL(Trade Mark)ak - Concertul pentru violoncel, in si minor, op. 104. "Urandu-va un An Nou cu sanatate si bucurii, cu impliniri atat in plan profesional, cat si personal, dam startul concertistic al anului 2025 si va invitam la Colegiul ... citește toată știrea