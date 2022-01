Primul deces provocat de varianta Omicron in Romania, inregistrat la o femeie

Primul deces provocat de varianta Omicron in Romania s-a inregistrat la Iasi, acolo unde o femeie nevaccinata a fost rapusa de noua tulpina.Pacienta in varsta de 75 ani, cu suspiciune inalta de infectie cu varianta Omicron, nevaccinata, cu multiple comorbiditati: diabet zaharat, obezitate, atac vascular cerebral cu hemipareza in remisie, atrofie cerebrala. In ciuda eforturilor si a tratamentului de inalt profesionalism, decesul a survenit in data de 17.01", a spus managerul Spitalului de Boli ... citeste toata stirea