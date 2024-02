Primul mare proiect Primarie - Universitate, asumat de viceprimarul Dan Tarcea/Oficialul e cel care cere votul Consiliului Local pentru proiectul urbanistic

Proiectul urbanistic (Plan Urbanistic Zonal - PUZ) care fixeaza pe dealul Lomb, pe un teren de 8,5 hectare unde initial se dorea constructia de locuinte, viitorul Campus Stiintific (Science Campus) dar si reglementeza felul in care se va construi urmeaza sa fie dezbatut in Consiliul Local. Proiectul este asumat de Primarie impreuna cu Univeritatea Babes Bolyai si a rezultat in urma unui concurs de solutii,PUZ-ul aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din 12 februarie e asumat de ... citește toată știrea