Primul masterplan initiat de Primarie, care aduce un concept si o viziune de dezvoltare pentru o zona de peste 500 de hectare din nordul Clujului, avizat de principiu de arhitectul sef al orasului

Un Masterplan care are in spate o munca temeinica, serioasa si cu viziune si va permite Primariei sa ia decizii asezate, a sintetizat primarul Emil Boc continutul planului director de dezvoltare propus pentru urmatorii 50 de ani pentru un teritoriu de 500 de hectare din zona Bulevardul Muncii (fosta zona industriala a orasului, preponderent supusa restructurarii). Masterplanul este conceput de biroul de proiectare RVD, va fi preluat in Planul Urbanistic General actual al orasului si aduce o ... citeste toata stirea