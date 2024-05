Primul mesaj pentru public al actorului Florin Piersic de la internare: "Sunt viu" si asta datorita minunatilor doctori care ma ingrijesc / Esineti-ma aproape, pentru ca mai am de spus multe povesti minunatului meu public

Marele actor Florin Piersic a transmis, luni, primul mesaj pentru public, de la internare. "Sunt viu" si asta datorita minunatilor doctori care ma ingrijesc, transmite actorul in varsta de 88 de ani, care subliniaza ca mai are de spus multe povesti minunatului sau public.Florin Piersic le multumeste medicilor care l-au operat si tratat in spitalele de la Cluj si Bucuresti.Mesajul a fost transmis prin intermediul medicului Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli ... citește toată știrea