Primul oras din Romania care va avea zbor direct spre New York. Cand va fi inaugurat

Al doilea cel mai important aeroport al tarii ar urma sa aiba un zbor transatlantic care sa lege Romania de New York, in doar cativa ani. Aeroportul International Avram Iancu din Cluj, al doilea pe plan national dupa numarul de pasageri, dupa Aeroportul Otopeni, ar urma sa aiba primul zbor transatlantic pana in 2030. Directorul aeroportului, David Ciceo, spune ca pentru asta mai trebuie facute anumite lucrari, cea mai mare parte din fonduri europene.Cel mai important proiect, devierea raului ... citeste toata stirea