Primul parc etnografic care functioneaza in Romania, cel din Cluj, a bifat anul trecut cel mai mare numar de vizitatori din istoria sa, dupa cum arata datele oficiale.Astfel, sectia in aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, parcul "Romulus Vuia", a avut anul trecut aproape 57.000 de vizitatori, cel mai mare in aproape un secol de existenta, mai exact 56.993. Cifra e in crestere cu doua procente fata de anul anterior, puternic afectat de pandemie, si a depasit cu peste 1.200 de ... citeste toata stirea