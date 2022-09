Primul pas spre reforma administrativ-teritoriala: consortii administrative intre orase si comunele invecinate, pentru a oferi servicii publice comune

Proiectul de lege vizeaza completarea Codului Administrativ (Ordonanta de urgenta 57/2019) si se adreseaza localitatilor care vor sa coopereze si sa se asocieze pentru a oferi in comun servicii publice.Articolul introdus de noul proiect de lege: Doua sau mai multe comune ori orase care au in componenta lor localitati rurale, invecinate au dreptul ca, in limitele competentei autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, in consortii ... citeste toata stirea