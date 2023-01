Primul proces pe clima din Romania va fi deschis maine la Cluj, activistii au pregatit dosarul, il depun la Curtea de Apel.Comunitatea Declic a anuntat azi ca da Statul in judecata si cere obligarea Guvernului sa ia masuri pentru combaterea schimbarilor climatice, intr-un proces in premiera in Romania, pe care il deschide la Curtea de Apel Cluj. Mai concret, Declic cere judecatorilor sa oblige Guvernul, prin Ministerul Mediului si Ministerul Energiei, sa adopte masurile necesare pentru ... citeste toata stirea