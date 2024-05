Primul spital de psihiatrie pediatrica din Transilvania a fost inaugurat astazi la Cluj - FOTO

A fost inaugurat singurul spital de psihiatrie pediatrica din Transilvania, azi la Cluj, dupa lucrari de aproape 39 milioane de euro.Proiectul european in valoare totala de 38.869.411,90 lei, cu T.V.A. inclus, a vizat, in principal, extinderea suprafetei cladirii existente atat pe verticala cat si pe orizontala, respectiv prin adaugarea a inca doua etaje.Noua constructie are, astfel, un regim de inaltime de S+P+3E, aria desfasurata ajungand la nu mai putin de 3.643 mp. De asemenea, tot in ... citește toată știrea