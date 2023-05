Primul street delivery din tara costumat intr-o piata de flori atipica prinde viata pentru al saptelea an la rand la Cluj, pe strada Potaissa de langa fostul zid de aparare al cetatii Clujului.Piata va fi organizata in acest an inter 1 si 5 iunie. "Evenimentul, ajuns un reper pentru amatorii de transformari urbane din Romania, propune in premiera un program care depaseste limitele fizice ale strazii cunoscute tuturor clujenilor, cu mici evenimente satelit in mai multe zone ale orasului, ... citeste toata stirea